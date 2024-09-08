В Кентукки неизвестный открыл стрельбу на шоссе
Стрельба произошла на автомагистрали в округе Лорел, штат Кентукки, сообщил губернатор Энди Бешир.
«Нам известно о стрельбе в районе автомагистрали I-75 в округе Лорел», — написал он на странице в Х. Бешир добавил, что движение по трассе перекрыли в обоих направлениях. Он призвал водителей избегать этот участок дороги.
По информации Reuters, неизвестный выстрелил по нескольким машинам из лесной зоны. CNN пишет о «множестве пострадавших».
В начале июня произошла стрельба в городе Акрон в штате Огайо. В результате погиб один человек, еще 26 пострадали. На месте происшествия полиция обнаружила десятки гильз и один пистолет. По предварительным данным, жертвой стрельбы стал 27-летний мужчина.
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