В Кентукки неизвестный открыл стрельбу на шоссе

Стрельба произошла на автомагистрали в округе Лорел, штат Кентукки, сообщил губернатор Энди Бешир.

«Нам известно о стрельбе в районе автомагистрали I-75 в округе Лорел», — написал он на странице в Х. Бешир добавил, что движение по трассе перекрыли в обоих направлениях. Он призвал водителей избегать этот участок дороги.

По информации Reuters, неизвестный выстрелил по нескольким машинам из лесной зоны. CNN пишет о «множестве пострадавших».

В начале июня произошла стрельба в городе Акрон в штате Огайо. В результате погиб один человек, еще 26 пострадали. На месте происшествия полиция обнаружила десятки гильз и один пистолет. По предварительным данным, жертвой стрельбы стал 27-летний мужчина.