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У обломков «Титаника» нашли потерянную статую «Дианы Версальской»

Фото: RMS Corporation
Фото: RMS Corporation

Во время новой экспедиции к затонувшему «Титанику» обнаружили утерянную статую «Дианы Версальской» — она лежала около судна. Об этом сообщает RMS Titanic Inc. — единственная компания, которая имеет право извлекать предметы с места крушения.

Бронзовая статуя высотой около 60 см была центральным элементом зала ожидания первого класса «Титаника». «Диана Версальская» попала на фотографии в 1986 году, через год после обнаружения обломков «Титаника», однако после ее местонахождение оставалось неизвестным.

В ходе экспедиции также обнаружили носовую часть «Титаника» — известную по сцене из фильма Джеймса Кэмерона, на которой Джек учит Роуз «летать». Часть перил длиной около 4,5 м отвалились.

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Британский трансатлантический лайнер «Титаник» затонул 10 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Это произошло во время его первого рейса из Великобритании в США. На борту находились 2,2 тыс. человек, из них 1,5 тыс. погибли. Обломки «Титаника» находятся на глубине 3,8 тыс. м. Их обнаружили в 1985 году.

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«Титаник» экспедиции статуя
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