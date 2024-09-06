Ветер разметал машины: как выглядит супертайфун в Китае

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В китайской провинции Хайнань эвакуировали более 400 тыс. человек из-за приближения тайфуна Яги, сообщает «Синьхуа». Накануне китайские власти сообщили, что супертайфун со скоростью ветра 209 км/ч (58 м/с) движется в сторону острова. В административном центре Хайкоу начали приостанавливать работу учреждений и транспорта, закрывать школы и достопримечательности.

Ранее тайфун Яги обрушился на Гонконг, в городе приостановили занятия в школах и работу общественного транспорта, а рейсы в аэропорту отменили. После прохождения тайфуна работа учреждений и транспорта в городе начала возобновляться.