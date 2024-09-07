Долина словами «в самом разгаре» описала ход дела о мошенничестве

Лариса Долина (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Певица Лариса Долина заявила, что следствие дела о мошенничестве сейчас «в самом разгаре», об этом артистка рассказала журналистам на избирательном участке.

«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре. В интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению. Настрой боевой», — передает ее слова «РИА Новости».

Долина 13 августа заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине. Ее квартира сейчас находится под арестом.

По данным телеграм-каналов Baza и Mash, в мае 2024 года она выставила на продажу пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 130 млн руб. Сделать это ее убедили телефонные мошенники, которые утверждали, что сделка будет фиктивной, а квартира останется в ее имуществе. Певица отправила мошенникам около 68 млн руб.

Артистка 21 августа подала иск к купившей ее квартиру женщине — Полины Лурье. После чего последняя подала встречный иск в суд об оспаривании сделки по отчуждению принадлежащей ей недвижимости. По делу назначена подготовка к судебному разбирательству на 13 сентября 2024 года.