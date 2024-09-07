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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прозвучали два взрыва

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Харькове прогремели два взрыва, сообщает мэр города Игорь Терехов.

По его данным, они произошли в Индустриальном и Салтовском районах. На месте одного из ударов начался пожар. Информация о пострадавших уточняется.

О взрывах в городе пишет также глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он сообщил, что удары были в Индустриальном районе и в селе Малая Даниловка.

В Харькове прогремел взрыв
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне о взрыве в Харькове сообщали украинские издания «Страна.ua» и «Суспільне». Синегубов тогда рассказал об атаке на город Люботин, который находится примерно в 25 км к западу от Харькова. По его словам, были повреждены жилые дома, три женщины обратились за медицинской помощью.

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Харьков взрыв Военная операция на Украине
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