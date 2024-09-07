Корабль Starliner отстыковался от МКС для возвращения на Землю без экипажа

Starliner отстыковался от МКС для возвращения на Землю без экипажа

Космический корабль Boeing Starliner отстыковался от Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме и начал свой путь к Земле, сообщило NASA в соцсети X (ранее Twitter).

Расстыковка была проведена 6 сентября в 18:04 по времени Восточного побережья США (7 сентября в 1:04 мск). Спустя примерно шесть часов он должен совершить посадку в Нью-Мексико.

Starliner возвращается на Землю без экипажа — два астронавта Барри (Бутч) Уилмор и Сунита (Суни) Уильямс остались на МКС. Их возвращение запланировано на февраль 2025 году на борту космического корабля Dragon с двумя другими членами экипажа миссии SpaceX Crew-9.

5 июня Boeing Starliner отправился в космос с Уилмором и Уильямс на борту. Предполагалось, что миссия продлится восемь дней, возвращение астронавтов было запланировано на 13–14 июня. Однако из-за неисправности корабля, в частности, проблем с двигателями и утечкой гелия, дата возвращения постоянно откладывалась.

Fox News со ссылкой на источник сообщал, что причиной задержки астронавтов на МКС могли стать особенности конструкции скафандров.