Минобороны сообщило об уничтожении цехов по производству «Паляницы»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные силы уничтожили цеха по производству реактивных БПЛА «Паляница» и компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2», сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, уничтожены склады, где хранилось иностранное ракетно-артиллерийское вооружение, узел спутниковой связи ВСУ и инфраструктура военного аэродрома, уточнили в ведомстве.

Удары наносились с использованием беспилотников, артиллерии и оперативно-тактической авиации, в этом также были задействованы ракетные войска.

Всего ВСУ понесли потери военнослужащими и техникой в 139 районах спецоперации, подчеркнули в Минобороны.

В августе украинский президент Владимир Зеленский сообщил о первом применении ВСУ новой ракеты-дрона «Паляница» украинского производства. Он подчеркнул, что это оружие «абсолютно нового класса». По словам советника главы офиса президента Михаила Подоляка, дальность полета таких ракет-дронов составляет 600–700 км.

Украина пытается атаковать не только приграничные российские регионы. Так, в конце августа украинские дроны атаковали города Саратов и Энгельс. В конце мая беспилотник ВСУ впервые долетел до Оренбургской области и упал под городом Орском.

Минобороны предупреждает, что в ответ на атаки со стороны Украины российская армия наносит удары по военной инфраструктуре противника.