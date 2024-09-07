Медведев назвал неминуемой гражданскую войну в США
В США рано или поздно начнется гражданская война, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Медведев напомнил, что санкционные ограничения действовали в отношении СССР на протяжении всего XX века, а в ХХI веке вернулись в Россию «в беспрецедентном масштабе».
«Поэтому для всех нас — sanctions forever (санкции навсегда — прим.). Вернее — до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны», — объяснил зампред Совбеза.
Он подчеркнул, что в Голливуде на эту тему «недаром» снимают фильмы.
Свой пост Медведев опубликовал в ответ на заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа, который пообещал снять с России санкции в случае победы на выборах. По словам Медведева, ни Трамп, ни его оппонент Камала Харрис этого не сделают.
В свою очередь, российский президент Владимир Путин выразил надежду, что Харрис в случае победы на выборах не повторит санкционную политику Трампа, который в свой предыдущий президентский срок ввел против России рекордное на тот момент количество ограничений.
Россия осуждает введенные против нее санкции.
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