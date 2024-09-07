 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве неизвестные сожгли автомобиль военного

«Страна»: в Киеве неизвестные сожгли автомобиль военного
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Оболонском районе Киева неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

На опубликованных кадрах видны последствия поджога: припаркованная легковушка полностью охвачена огнем.

Телеграм-канал «Киев. ИНФО» опубликовал видео местного жителя, на котором тот показал два сожженных автомобиля. Кому они принадлежат, не уточняется.

В Киеве и Одессе подожгли несколько автомобилей военных
Политика

На Украине периодически сообщают об участившихся в последнее время случаях поджогов автомобилей, принадлежащих военным.

В августе массовый поджог транспортных средств произошел в Киеве: неизвестные подожгли четыре автомобиля, которые могли принадлежать военным. Тогда же машину военнослужащего сожгли в Одессе.

В том же месяце «Страна» сообщала о поджоге в Киеве военного микроавтобуса.

Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии России

На певицу Монеточку завели уголовное дело

Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Видеообзор на новый Haval H5

Как изменился российский крипторынок после ухода Binance

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Киев ВСУ поджог Автомобили военный
Материалы по теме
В Днепре подожгли военный автомобиль
Политика
В Киеве подожгли военный микроавтобус
Общество
В Одессе второй день подряд подожгли машины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Форвард ПСЖ забил самый быстрый гол в истории сборной Франции. ВидеоСпорт, 10:35
Школьники из России завоевали «золото» на олимпиаде по информатикеОбщество, 10:28
Украина начала применять «дроны-драконы»Политика, 10:20
Стали известны финалисты US Open в мужском одиночном разрядеСпорт, 10:18
В Киеве неизвестные сожгли автомобиль военногоПолитика, 10:04
МЧС отчиталось о ходивших летом в походы россиянахБизнес, 10:00
Как перевести деньги из России за границу: 8 рабочих вариантовИнвестиции, 10:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Глава Минтранса объяснил рост цен на авиабилеты на 20%Бизнес, 09:40
Минобороны сообщило об ударе по ВСУ в Курской области из «Града»Политика, 09:37
Футбольный матч между Россией и Таиландом отменили из-за тайфунаСпорт, 09:25
В Запорожье и Херсоне сообщили о повреждении объектов инфраструктурыПолитика, 09:20
Какие ориентиры дал Верховный суд по изгнанию совладельцев из компанийЭкономика, 09:00
Что будет с рынком акций в зависимости от ставки ЦБ: 3 сценарияИнвестиции, 09:00
Сальдо сообщил о сокращении населения Херсона в семь разПолитика, 08:55