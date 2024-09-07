В Киеве неизвестные сожгли автомобиль военного
В Оболонском районе Киева неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.
На опубликованных кадрах видны последствия поджога: припаркованная легковушка полностью охвачена огнем.
Телеграм-канал «Киев. ИНФО» опубликовал видео местного жителя, на котором тот показал два сожженных автомобиля. Кому они принадлежат, не уточняется.
На Украине периодически сообщают об участившихся в последнее время случаях поджогов автомобилей, принадлежащих военным.
В августе массовый поджог транспортных средств произошел в Киеве: неизвестные подожгли четыре автомобиля, которые могли принадлежать военным. Тогда же машину военнослужащего сожгли в Одессе.
В том же месяце «Страна» сообщала о поджоге в Киеве военного микроавтобуса.
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