В Киеве неизвестные сожгли автомобиль военного

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В Оболонском районе Киева неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

На опубликованных кадрах видны последствия поджога: припаркованная легковушка полностью охвачена огнем.

Телеграм-канал «Киев. ИНФО» опубликовал видео местного жителя, на котором тот показал два сожженных автомобиля. Кому они принадлежат, не уточняется.

На Украине периодически сообщают об участившихся в последнее время случаях поджогов автомобилей, принадлежащих военным.

В августе массовый поджог транспортных средств произошел в Киеве: неизвестные подожгли четыре автомобиля, которые могли принадлежать военным. Тогда же машину военнослужащего сожгли в Одессе.

В том же месяце «Страна» сообщала о поджоге в Киеве военного микроавтобуса.