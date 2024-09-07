В МВД рассказали о самых частых ошибках при сдаче экзамена по вождению

При сдаче практической части экзамена на получение водительских прав ученики автошкол совершают пять самых распространенных ошибок, сообщили «РИА Новости» в МВД.

Чаще всего нарушают дорожную разметку, не включают вовремя поворотник и не уступают дорогу имеющим преимущество пешеходу или транспортному средству, рассказали в пресс-центре ведомства.

Там уточнили, что другие распространенные нарушения связаны с парковкой. Так, часто ошибаются при парковке автомобиля задним ходом с поворотом на 90 градусов, а также при парковке параллельно тротуару при движении задним ходом.

В апреле 2024 года в России изменился порядок сдачи экзамена на получение водительских прав. О подготовке проекта по внесению изменений в соответствующий регламент в МВД сообщали еще в декабре 2023 года. Среди нововведений — увеличение срока пересдачи для тех, кто не сдал вождение после трех и более попыток, увеличение количества штрафных баллов для успешной сдачи практического экзамена, разрешение инструктору сидеть на втором переднем сидении во время экзамена и ряд других.