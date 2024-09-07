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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что у России хватит сил и средств для защиты приграничья

Песков: у России хватит сил и средств для освобождения Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

У России достаточно ресурсов для защиты и освобождения приграничных территорий, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Его спросили, хватит ли стране сил и средств, чтобы выдавить подразделения ВСУ из Курской области и защитить Белгород.

«Да», — ответил Песков.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Бои в Курской области продолжаются уже месяц. Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что цель ВСУ при вторжении в регион заключалась в том, чтобы заставить российскую сторону «нервничать, суетиться, перебрасывать войска» и остановить наступление на ключевых направлениях, в основном в Донбассе. Однако, как считает глава государства, у противника ничего не получилось.

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Дмитрий Песков Курская область Россия Белгородская область Военная операция на Украине ВСУ
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