Песков: у России хватит сил и средств для освобождения Курской области

Песков заявил, что у России хватит сил и средств для защиты приграничья

У России достаточно ресурсов для защиты и освобождения приграничных территорий, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Его спросили, хватит ли стране сил и средств, чтобы выдавить подразделения ВСУ из Курской области и защитить Белгород.

«Да», — ответил Песков.

Бои в Курской области продолжаются уже месяц. Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что цель ВСУ при вторжении в регион заключалась в том, чтобы заставить российскую сторону «нервничать, суетиться, перебрасывать войска» и остановить наступление на ключевых направлениях, в основном в Донбассе. Однако, как считает глава государства, у противника ничего не получилось.