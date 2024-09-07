Двух человек задержали по делу об убийстве в Приморье 24-летней давности

Двое предпринимателей из Москвы и Владивостока задержаны по обвинению в убийстве 24-летней давности, сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

По версии правоохранительных органов, в сентябре 2000 года фигуранты дела похитили двоих мужчин, один из которых был предпринимателем из Комсомольска-на-Амуре, чтобы «устранить разногласия в вопросах ведения бизнеса», и увезли их в лес в пригороде Владивостока. Там обвиняемые убили одного из похищенных — 37-летнего мужчину, а второго некоторое время удерживали в помещении на мысе Чуркина. Мужчина смог сбежать, однако из страха за свою жизнь он скрывался в другом регионе все 24 года.

В этом году следователям удалось установить место пребывания потерпевшего, он дал показания против бизнесменов, и их арестовали. Как уточнила представитель МВД Ирина Волк, один мужчина был задержан в московском аэропорту Шереметьево, другой — в аэропорту Владивостока.

Фигуранты проходят по двум статьям — об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса) и незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 127 УК). Первая статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, максимальное наказание по второй — два года заключения.

Один обвиняемый был заключен под стражу, в отношении второго направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

В конце июня в Санкт-Петербурге полиция раскрыла заказное убийство, совершенное в августе 2003 года. В рамках дела был задержан предполагаемый организатор, 21 год назад заказавший устранение своего конкурента.