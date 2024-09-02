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Общество ,  
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Под Вологдой задержали подозреваемых в тройном убийстве

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Вологодской области задержали двух подозреваемых в убийстве женщины и двух мужчин, сообщило главное управление Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, утром 2 сентября на участке в поселке Рубцово обнаружили трех погибших «с признаками насильственной смерти», а также мужчину и женщину с множественными травмами — последних госпитализировали.

Правоохранители задержали «причастных к совершению преступлений» на территории Вологды, добавили в СК.

Следователи завели дело по статье об убийстве двух или более лиц, а также покушении на убийство двоих людей — п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Теги
тройное убийство Вологда Вологодская область
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