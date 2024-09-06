МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в Тульской области
Пожар в Тульской области полностью ликвидирован, сообщает управление МЧС по региону в своем телеграм-канале. Открытое горение пожарные ликвидировали к середине ночи.
«Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние три производственных здания. На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
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