МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в Тульской области

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Пожар в Тульской области полностью ликвидирован, сообщает управление МЧС по региону в своем телеграм-канале. Открытое горение пожарные ликвидировали к середине ночи.

«Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние три производственных здания. На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Вечером 5 сентября на территории завода «Пластик» начался крупный пожар. Позже в МЧС уточнили, что загорелись склады завода. Издание «Тульские новости» сообщило, что загорелся один из цехов завода «Пластик» по производству пластиков и полистиролов. Тушение осложнило то, что внутри здания находились бочки с моторным маслом.