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Роскомнадзор назвал причину блокировки фильма «Горбатая гора»

Фото: Асхат Бардынов для РБК
Фото: Асхат Бардынов для РБК

Фильм «Горбатая гора» заблокировали на территории России из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

«Доступ к ряду ссылок, содержащих фильм «Горбатая гора», ограничен на территории России на основании решений Роскомнадзора. Причина — распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», — говорится в сообщении.

«Горбатая гора» — американская мелодрама режиссера Энга Ли о любовной связи двух ковбоев, считающаяся «первым в истории кино гей-вестерном». Премьера состоялась 2 сентября 2005 года на Венецианском кинофестивале, где картине присудили ряд наград.

Роскомнадзор заблокировал «Горбатую гору» на пиратских сайтах
Политика
Фото:UfaBizPhoto / Shutterstock

Ранее, 6 сентября, Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных ссылки на страницы с этим фильмом на трех пиратских сервисах.

Закон о запрете в России «пропаганды ЛГБТ», педофилии и трансперехода президент Владимир Путин подписал в 2022 году. Нарушение запрета на «пропаганду ЛГБТ» (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) предусматривает штрафы до 400 тыс. руб. для физлиц, а также до 5 млн руб. для юрлиц.

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