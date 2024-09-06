Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Видео

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Президент России Владимир Путин в онлайн-режиме проголосовал на выборах в Московскую городскую думу, сообщает пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

«8 сентября в России — единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно», — сказал президент.

До этого в голосовании на выборах депутатов Московской городской думы приняли участие заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Региональные выборы в России начались 6 сентября. На них граждане изберут глав 21 региона. В Москве в этом году должны избрать восьмой созыв Московской городской думы, а также муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино.