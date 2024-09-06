Медведев и Собянин проголосовали на выборах в Мосгордуму

Дмитрий Медведев во время электронного голосования (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин проголосовали на выборах депутатов Московской городской думы. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.

«Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Об участии в выборах депутатов Мосгордумы Собянин рассказал в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что сделал это через страницу онлайн-голосования в Москве.

6 сентября в России начались региональные выборы, на которых граждане изберут глав 21 региона. В Москве в этом году должны избрать восьмой созыв Московской городской думы, а также муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административного округов и района Куркино.

В действующем составе Мосгордумы к фракции «Единая Россия» принадлежат 20 из 45 депутатов. Восемь представляют фракцию КПРФ, пять — объединение «Моя Москва», четыре — «Яблоко», три — «Справедливую Россию — За правду». Три других депутата — вне фракций.