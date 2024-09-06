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Задержание Павла Дурова ,  
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Спутница Дурова опубликовала первый пост после его задержания

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Юлия Вавилова
Юлия Вавилова (Фото: julivavilovaa / Telegram)

Юлия Вавилова
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Юлия Вавилова
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Юлия Вавилова
(Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: julivavilova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Юлия Вавилова, которая сопровождала основателя Telegram Павла Дурова перед его задержанием во Франции, впервые после сообщений ее родственников о потере связи с ней опубликовала фотографии из Парижа.

На одном из снимков, опубликованных в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), изображена сама девушка.

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Общество
Павел Дуров

На других изображениях она показала панорамный вид города и знаменитые парижские достопримечательности: Эйфелеву башню, собор Парижской Богоматери, мост Александра III.

При этом девушка написала, что сейчас распространяется «много ложной информации», и добавила, что на данный момент с ней все хорошо.

Юлия Вавилова называет себя блогером и криптокоучем. СМИ начали писать о ней после задержания Павла Дурова в парижском аэропорту вечером 24 августа. Девушка сопровождала бизнесмена в путешествии по Азербайджану, откуда он направился на самолете во Францию.

25 августа родственники Вавиловой сообщили, что потеряли с ней связь. 27 августа стало известно, что ее вместе с телохранителем Дурова отпустили после допроса. 28 августа из-под стражи под залог в €5 млн освободили и самого бизнесмена.

Дурова обвинили по 12 пунктам. В их числе — отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних и т.д. Сам Дуров назвал претензии к нему со стороны полицейских неожиданностью и заявил, что Telegram не «анархический рай».

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Павел Дуров Париж девушка фотографии задержание
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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