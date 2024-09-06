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Военная операция на Украине ,  
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В США объявили об очередном пакете помощи Украине на $250 млн

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Военная операция на Украине
Фото: Ethan Swope / Getty Images
Фото: Ethan Swope / Getty Images

США подготовили для Украины очередной пакет военной помощи в размере $250 млн, сообщает пресс-служба Минобороны США.

«Сегодня Министерство обороны (DoD) объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения важнейших потребностей Украины в сфере обороны», — говорится в сообщении ведомства.

Пакет, в частности, включает:

  • ракеты RIM-7 и средства противовоздушной обороны;
  • ракеты Stinger;
  • боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты с трубчатым пуском, оптическим сопровождением и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • боевые машины пехоты Bradley;
  • бронетранспортеры M113.

По данным военного ведомства, этот пакет станет 65-й партией оружия, которое администрация предоставит Украине из запасов Минобороны, с августа 2021 года.

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О скором выделении нового пакета помощи ранее сообщил министр обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн. По его словам, это позволит удовлетворить потребности Киева в текущем периоде.

Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Москве не раз подчеркивали, что она не изменит ход военной операции и является препятствием для начала мирных переговоров.

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