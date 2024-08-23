В Москве началось тестирование системы электронного голосования

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Тестовое голосование перед выборами депутатов Мосгордумы, которые пройдут в сентябре, началось в Москве. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Голосование продлится до 14:00. В нем могут принять участие граждане, достигшие совершеннолетия и имеющие постоянную регистрацию в Москве. Они ответят на вопрос «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?». Выбрать нужно будет один из пяти вариантов ответа.

Во время тестирования электронного голосования IT-специалисты проверят работу системы, включая функционирование алгоритмов и анонимную запись ответов. Планируется также провести стресс-тесты, чтобы испытать систему в форс-мажорных ситуациях, в таких как отключение электричества, потеря связи и кибератаки.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября. Жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. Онлайн-голосование на выборах пройдет с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.