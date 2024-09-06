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РЖД назвали причину столкновения электрички с грузовиком в Петербурге

Электричка и грузовик столкнулись на перегоне в Петербурге из-за водителя
Фото: sztproc / Telegram
Фото: sztproc / Telegram

Электричка и грузовик столкнулись на перегоне Броневая — Санкт-Петербург-Балтийский, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (филиал РЖД).

«Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора при исправно действующей переездной сигнализации перед приближающимся пригородным поездом № 6342 Гатчина-Балтийская — Балтийский вокзал», — уточнили в ОЖД.

Там добавили, что машинист экстренно затормозил, но расстояние до машины было слишком маленьким и столкновения избежать не удалось.

Пассажиры и машинисты поезда не пострадали, однако травмы получил водитель грузовика. «В настоящее время поезда следуют по участку с задержкой более часа, некоторые пригородные поезда будут отменены», — добавили в пресс-службе.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

«Фонтанка» также опубликовала фотографии очевидцев с места происшествия. На них видно, что после столкновения головной вагон электрички оказался сильно помят, грузовик перевернулся и распался на части. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Там уточнили, что в результате ДТП произошел сход одной колесной пары вагона.

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РЖД Санкт-Петербург поезд грузовик ДТП
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