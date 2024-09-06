РЖД назвали причину столкновения электрички с грузовиком в Петербурге
Электричка и грузовик столкнулись на перегоне Броневая — Санкт-Петербург-Балтийский, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (филиал РЖД).
«Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях светофора при исправно действующей переездной сигнализации перед приближающимся пригородным поездом № 6342 Гатчина-Балтийская — Балтийский вокзал», — уточнили в ОЖД.
Там добавили, что машинист экстренно затормозил, но расстояние до машины было слишком маленьким и столкновения избежать не удалось.
Пассажиры и машинисты поезда не пострадали, однако травмы получил водитель грузовика. «В настоящее время поезда следуют по участку с задержкой более часа, некоторые пригородные поезда будут отменены», — добавили в пресс-службе.
«Фонтанка» также опубликовала фотографии очевидцев с места происшествия. На них видно, что после столкновения головной вагон электрички оказался сильно помят, грузовик перевернулся и распался на части. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Там уточнили, что в результате ДТП произошел сход одной колесной пары вагона.
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