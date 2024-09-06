Путин назначил Кириенко главой оргкомитета Национального центра «Россия»
Президент России Владимир Путин образовал организационный комитет Национального центра «Россия» и назначил его председателем первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«Постановляю: 1. Образовать организационный комитет Национального центра «Россия». 2. Утвердить прилагаемое положение об организационном комитете», — говорится в документе.
Кириенко также поручили за месяц утвердить состав оргкомитета. Указ вступает в силу со дня его подписания — 6 сентября.
Согласно документу, комитет образовали для обеспечения координации деятельности и взаимодействия органов власти и организаций, которые участвуют в деятельности центра.
Распоряжение о создании Национального центра «Россия» президент подписал в начале июля.
Появление центра вместо выставки «Россия» на ВДНХ анонсировала 4 июня гендиректор выставки Наталья Виртуозова. Она отметила, что в центре будет собрано «самое лучшее, что создала» выставка.
Выставка «Россия» проводилась на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года. За это время ее посетило более 18,5 млн человек.
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