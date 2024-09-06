Спутница Дурова заявила о распространении «ложной информации»
Юлия Вавилова, которая путешествовала с основателем Telegram Павлом Дуровым перед его задержанием во Франции, заявила, что в последнее время вокруг них циркулирует большое количество недостоверной информации.
Об этом она написала в своем-телеграм-канале. Вавилова позиционирует себя как блогера и криптокоуча.
«Циркулирует много ложной информации, но это тема для будущего», — сообщила девушка, подчеркнув, что с ней все хорошо.
Свой пост Вавилова сопроводила фотографиями. На одной из них показана сама девушка в кафе. На других фото изображены достопримечательности Парижа: фрагмент моста Александра III, собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня.
Имя Юлии Вавиловой стало фигурировать в СМИ после задержания Дурова вечером 24 августа по прибытии в Париж. Тогда родственники девушки, которая сопровождала бизнесмена, сообщили, что после задержания Дурова она перестала выходить на связь.
27 августа стало известно, что Вавилову, а также телохранителя Дурова, «которые постоянно следуют за ним», отпустили после допроса. Самого Дурова отпустили из-под стражи под залог в €5 млн 28 августа.
В деле Дурова 12 обвинений. Среди них отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.
1 сентября основателя Telegram вместе с Вавиловой заметили во время их прогулки на Елисейских полях.
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