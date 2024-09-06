В Томской области ввели режим ЧС из-за осадков более 300% от нормы

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

В Томской области ввели режим ЧС из-за угрозы гибели посевов и урожая, сообщил губернатор региона Владимир Мазур в телеграм-канале.

«Сырая холодная погода привела к переувлажнению в глубоких слоях почвы. В Томском, Асиновском, Бакчарском, Зырянском и Первомайском районах урожай под особой угрозой. Под Томском уже погибли посевы почти на 3 тыс. га», — рассказал Мазур.

Он отметил, что введение такого режима позволит застрахованным хозяйствам получить компенсации за понесенный ущерб.

Накануне режим ЧС был введен в Томском районе области. Его глава Вячеслав Черноус сообщил, что в августе было зафиксировано превышение количества выпавших осадков более чем на 300% от нормы. «Наблюдается переувлажнение почвы на 18–20 см. Фактически урожай стоит в воде, а техника не может работать», — уточнил он. Ущерб, по его словам, составил более 67,5 млн руб.

В областном департаменте по социально-экономическому развитию подчеркнули, что в регионе сохраняются сложности с яровыми зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами — погода не позволяет аграриям убрать весь урожай, собрано 24,4% от плана.