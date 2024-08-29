В Омской области ввели режим ЧС из-за «полей в воде»

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Власти Омской области ввели режим ЧС из-за обильных осадков, из-за которых сдвинулась уборка урожая, объявил губернатор региона Виталий Хоценко.

«Из-за обильных осадков нам в Омской области пришлось сдвинуть уборочную кампанию на более поздние сроки. Приняли решение в связи с этой ситуацией ввести ЧС», — написал Хоценко в телеграм-канале.

В распоряжении главы региона говорится, что причиной такого решения стало «опасное агрометеорологическое природное явление «переувлажнение почвы», которое с июля по август фиксировали в Тевризском и Черлакском районах области. Из-за того, что почва в течение 20–26 дней сильно и избыточно увлажнена, уборка урожая затруднена.

Хоценко подчеркнул, что на время действия режима ЧС аграрии, страховавшие свои посевы, смогут получить выплаты. По данным губернатора, в регионе в текущем году были застрахованы 946 тыс. га посевных площадей.

Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа, в свою очередь, назвал уборочную кампанию сложной. «Уборочная кампания идет очень сложно. В связи с осадками в ряде районов объявлена ЧС по переувлажнению. Ряд полей сегодня практически находится в воде», — заявил он.