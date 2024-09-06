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Публицист и детский писатель Валерий Воскобойников умер в возрасте 85 лет

Валерий Воскобойников
Валерий Воскобойников (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Российский публицист, писавший также детские книги и историческую литературу, Валерий Воскобойников умер в Санкт-Петербурге на 86-м году жизни, сообщило издание «Петербургский дневник» со ссылкой на вдову писателя.

Издание уточнило, что публициста не стало после серии инфарктов.

Будучи главным редактором петербургского издательства «Образование-Культура» (1995–1999), Воскобойников организовал издание двух новых серий книг для детей: «Жизнь замечательных детей» и «Детские путеводители по музеям Петербурга». Среди известных его произведений также «Все будет в порядке», «Девочка, мальчик, собака», «Кирилл и Мефодий», «Рассказы о юных героях» и другие.

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Воскобойников родился 1 апреля 1939 года в Ленинграде. После семи классов школы поступил в 1953 году в Ленинградский химико-технологический техникум им. Д.И. Менделеева, затем — в Ленинградский технологический институт им. Ленсовета на вечернее отделение. Работал техником в цехе синтеза радиоактивных веществ, в армии был разведчиком.

Первый рассказ «Красные камни» напечатан в 1962 году в молодежной газете «Смена» и получил премию на городском конкурсе. С 1973 года работал в журнале «Костер», с 1980 по 1993 год составлял альманах детских произведений «Дружба».

С 1988 года до самой смерти был председателем секции детской и юношеской литературы Союза писателей Санкт-Петербурга. С 2006 года — членом редсовета журнала Российского детского фонда «Заветная мечта» и членом правления этого фонда.

Он преподавал историю детской русской литературы в Государственном университете культуры и искусства и в Институте культурных программ постдипломного образования.

В последние годы жил как в России, так и в Германии, где преподавал в школе при университете города Бохума для детей российских специалистов.

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