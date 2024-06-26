Умер поэт и писатель Бахыт Кенжеев

Кенжеев начал публиковаться в СССР. Был одним из основателей поэтической группы «Московское время». В 1982 году эмигрировал. Его первый сборник стихов вышел в 1984 году в США

Бахыт Кенжеев (Фото: Иван Беседин / wikipedia.org)

Поэт Бахыт Кенжеев умер на 74-м году жизни, сообщили поэты Сергей Гандлевский и Вероника Долина в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России). Он умер в ночь на 26 июня в Lenox Hill Hospital в Нью-Йорке.

РБК обратился за комментарием к супруге Кенжеева Елене Мандель.

Кенжеев родился в августе 1950 года в Чимкенте Казахской ССР. С трех лет жил в Москве. Окончил химический факультет МГУ. Публиковался в периодической печати, в том числе в «Комсомольской правде», «Юности», «Московском комсомольце», «Просторе».

В начале 1970-х годов стал одним из создателей литературной группы «Московское время» с Гандлевским, Алексеем Цветковым и другими известными в будущем поэтами. Принял участие в составлении коллективного сборника «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ», который был опубликован в 1977 году.

В 1980 году Кенжеев женился на канадке и в 1982 году эмигрировал в Канаду. В 2008 году переехал в Нью-Йорк. Его первая книга стихов вышла в США в 1984 году. В 1990–2000 годах Кенжеев работал переводчиком в Международном валютном фонде (МВФ).

Он написал более 20 книг стихов и прозы, публиковался в основном в России, был дважды номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Удостоен литературных премий «Москва-транзит», «Антибукер» и Русской премии. В Казахстане получил награды журнала «Тамыр», Союза молодежи Казахстана.

Кенжеев в 2018 году рассказывал Forbes Kazakhstan, что не владеет казахским, он — русскоязычный писатель, но при выборе национальности указал в паспорте, что казах, и считает себя казахом. Стихотворения Кенжеева публиковались в том числе в переводах на казахский и английский.