ЕК выделит Украине €40 млн на подготовку к зиме

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Еврокомиссия решила выделить Украине €40 млн для поддержания бытовых нужд местного населения в зимнее время, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы выделяем €40 млн на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье», — написала она в соцсети X.

Глава Еврокомиссии пояснила, что меры приняты из-за последствий атак российской стороны по энергетической инфраструктуре Украины. Так как скоро уличная температура начнет понижаться, орган принял решение увеличить для украинцев объем финансирования.

Накануне жителей Украины предупредили, что будущей зимой они могут проводить почти все время без тепла и света. При самом плохом раскладе украинцы могут оставаться без отопления и электричества до 20 часов в сутки, заявили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко оценил предстоящую зиму как самую тяжелую в истории страны.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.