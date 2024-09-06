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В Китае осудили украинского посла в Японии за посещение храма Ясукуни

Сергей Корсунский
Сергей Корсунский (Фото: s.v.korsunsky / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский проявил неуважение к Китаю, посетив храм Ясукуни в Токио, который служит символом милитаристского прошлого страны, пишет издание China Daily.

Во вторник, 3 сентября, в Китае отметили День победы в войне сопротивления японским захватчикам, которая продолжалась с 1931 по 1945 год. В этот день украинский посол отправился в храм Ясукуни, где, как пишет издание, почитают военных преступников, осужденных международным военным трибуналом.

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Корсунский посетил храм, чтобы «отдать дань уважения мученикам, которые погибли за японскую нацию», приводит издание слова из публикации украинского посольства в Японии. Сейчас эта публикация удалена.

В Китае подчеркнули, что это свидетельствует об отсутствии у украинских дипломатов «элементарных знаний истории». Тот факт, что японских военных назвали мучениками, считается «серьезным оскорблением чувств народов Азии».

2 сентября 1945 года, после того как США взорвали две атомные бомбы — над Хиросимой и Нагасаки, Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции перед СССР, США, Великобританией и Китаем. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны.

3 сентября 2024 года на заседании, посвященном 79-й годовщине победы над Японией и окончанию Второй мировой войны, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Япония до сих пор не покаялась за агрессию в отношении СССР и других стран. По его словам, Токио продолжает обвинять Россию как преемницу Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.

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