В Китае осудили украинского посла в Японии за посещение храма Ясукуни

Сергей Корсунский (Фото: s.v.korsunsky / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский проявил неуважение к Китаю, посетив храм Ясукуни в Токио, который служит символом милитаристского прошлого страны, пишет издание China Daily.

Во вторник, 3 сентября, в Китае отметили День победы в войне сопротивления японским захватчикам, которая продолжалась с 1931 по 1945 год. В этот день украинский посол отправился в храм Ясукуни, где, как пишет издание, почитают военных преступников, осужденных международным военным трибуналом.

Корсунский посетил храм, чтобы «отдать дань уважения мученикам, которые погибли за японскую нацию», приводит издание слова из публикации украинского посольства в Японии. Сейчас эта публикация удалена.

В Китае подчеркнули, что это свидетельствует об отсутствии у украинских дипломатов «элементарных знаний истории». Тот факт, что японских военных назвали мучениками, считается «серьезным оскорблением чувств народов Азии».

2 сентября 1945 года, после того как США взорвали две атомные бомбы — над Хиросимой и Нагасаки, Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции перед СССР, США, Великобританией и Китаем. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны.

3 сентября 2024 года на заседании, посвященном 79-й годовщине победы над Японией и окончанию Второй мировой войны, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Япония до сих пор не покаялась за агрессию в отношении СССР и других стран. По его словам, Токио продолжает обвинять Россию как преемницу Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.