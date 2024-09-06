Украинские уклонисты чуть не подорвались при попытке сбежать в Белоруссию

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Несколько украинских уклонистов едва не подорвались на минах при попытке пересечь границу с Белоруссией, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Несколько мужчин хотели незаконно покинуть территорию страны. Однако местность, где они пытались это сделать, была заминирована.

В ведомстве отметили, что действия уклонистов пресекли украинские пограничники, поэтому те остались живы. При этом они все равно понесут ответственность за попытку незаконного пересечения границы, подчеркнули в погранслужбе.

Как пишет украинское издание «Страна», раньше о попытках уклонистов покинуть территорию страны через Белоруссию практически не сообщалось. Выбор новых маршрутов для побега может быть связан с тем, что «традиционные» пути в последнее время усиленно перекрывают.

В июне 2024 года на Украине раскрыли число ежедневных попыток уклонистов покинуть страну. Тогда начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы страны Игорь Матвийчук сообщил о более чем 100 таких случаях, которые происходят каждый день. По его словам, мужчины пытаются уехать из Украины не только через пункты пропуска, но и через необорудованные участки границы.