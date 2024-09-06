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Иностранцу в Москве дали 6 лет за попытку примкнуть к террористам в Сирии

Иностранцу в Москве дали 6 лет за попытку примкнуть к террористам в Сирии
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Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам лишения свободы иностранца, который из Внуково собирался лететь в Сирию и примкнуть там к террористам, сообщили РБК в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным следствия, мужчину 1997 года рождения задержали сотрудники отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту. Тот намеревался «выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в деятельности запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации», уточнили в ЦОС.

Задержанного обвинили по п. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса (участие в деятельности террористической организации).

Военный суд назначил иностранцу шесть лет лишения свободы, решение уже вступило в силу, добавили в ЦОС.

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ФСБ Внуково Сирия терроризм
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