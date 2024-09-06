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Штаб наблюдения за выборами в Москве рассказал о хакерских атаках

Штаб наблюдения за выборами: в Москве отбито шесть хакерских атак
Сюжет
Единый день голосования
Сюжет
Выборы в Мосгордуму
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Хакеры совершили шесть атак на систему дистанционного голосования, все они успешно отражены, сообщил председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

6 сентября началось трехдневное голосование, граждане избирают глав 21 региона, включая губернатора Санкт-Петербурга, депутатов Мосгордумы, и могут отправить в Госдуму трех бывших министров.

«Голосование идет в штатном режиме», — добавил Ковалев и пояснил, что атаки не повлияли ни на выдачу электронных бюллетеней, ни на работу системы в целом.

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По его данным, на 10:30 мск на избирательных участках голосование идет без происшествий.

«Терминалы электронного голосования работают бесперебойно, а все заявления о выдаче бумажных бюллетеней удовлетворены», — заверил глава штаба.

Москвичи на этих выборах изберут новый (восьмой) созыв Московской городской думы, а также муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административного округа и района Куркино.

В нынешнем составе Мосгордумы 20 из 45 депутатов входят во фракцию «Единой России» и еще пять — в провластное объединение «Моя Москва», восемь — во фракцию КПРФ, четыре — представляют «Яблоко», три — «Справедливую Россию — За правду». Еще три депутата вне фракций.

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Выборы штаб наблюдателей атака хакеров
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