СК потребовал ареста гражданина Таджикистана за нападение на трех девушек
Следствие просит Савеловский суд Москвы арестовать гражданина Таджикистана, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении трех девушек на северо-западе города, сообщило столичное управление Следственного комитета (СК).
По версии следствия, 31 августа и 2 сентября вечером злоумышленник подстерег у жилого дома в 1-м Балтийском переулке трех незнакомых ему девушек и «совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера». Пострадавшие обратились в полицию, нарушителя задержали.
Насильнику вменяется ч. 1 ст. 132 Уголовного кодекса (насильственные действия сексуального характера), по которой иностранцу грозит до шести лет лишения свободы.
«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Савеловским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении столичного главка СК.
Там отметили, что за время следствия мужчину проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений в Москве.
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