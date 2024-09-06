СК потребовал ареста гражданина Таджикистана за нападение на трех девушек

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Следствие просит Савеловский суд Москвы арестовать гражданина Таджикистана, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении трех девушек на северо-западе города, сообщило столичное управление Следственного комитета (СК).

По версии следствия, 31 августа и 2 сентября вечером злоумышленник подстерег у жилого дома в 1-м Балтийском переулке трех незнакомых ему девушек и «совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера». Пострадавшие обратились в полицию, нарушителя задержали.

Насильнику вменяется ч. 1 ст. 132 Уголовного кодекса (насильственные действия сексуального характера), по которой иностранцу грозит до шести лет лишения свободы.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Савеловским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении столичного главка СК.

Там отметили, что за время следствия мужчину проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений в Москве.