Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара на складе
На место пожара на складе в Узловском районе Тульской области приехал врио губернатора региона Дмитрий Миляев. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Прибыл в Узловский район, где горит склад. Ситуация по тушению крупного пожара под контролем. На месте работают более 20 пожарных расчетов», — рассказал Миляев. По его словам, пожар смогли локализовать, никто не пострадал. На месте работает лаборатория Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ нет.
Вечером 5 сентября на территории завода «Пластик» начался крупный пожар. Площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м, затем она выросла до 2 тыс. кв. м. На этой площади огонь удалось локализовать. Позже в МЧС уточнили, что загорелись склады завода. Тушение осложнила высокая пожарная загрузка здания, поскольку внутри находились бочки с моторным маслом. Издание «Тульские новости» сообщило, что загорелся один из цехов завода «Пластик» по производству пластиков и полистиролов.
К утру пожарным удалось ликвидировать открытое горение, не допустив распространения огня на соседние производственные здания.
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