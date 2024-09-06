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Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара на складе

Врио губернатора Миляев приехал на место сгоревшего склада в Тульской области

Врио губернатора Тульской области прибыл на место пожара на складе
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На место пожара на складе в Узловском районе Тульской области приехал врио губернатора региона Дмитрий Миляев. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Прибыл в Узловский район, где горит склад. Ситуация по тушению крупного пожара под контролем. На месте работают более 20 пожарных расчетов», — рассказал Миляев. По его словам, пожар смогли локализовать, никто не пострадал. На месте работает лаборатория Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ нет.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Вечером 5 сентября на территории завода «Пластик» начался крупный пожар. Площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м, затем она выросла до 2 тыс. кв. м. На этой площади огонь удалось локализовать. Позже в МЧС уточнили, что загорелись склады завода. Тушение осложнила высокая пожарная загрузка здания, поскольку внутри находились бочки с моторным маслом. Издание «Тульские новости» сообщило, что загорелся один из цехов завода «Пластик» по производству пластиков и полистиролов.

К утру пожарным удалось ликвидировать открытое горение, не допустив распространения огня на соседние производственные здания.

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Тульская область Пожар склад Дмитрий Миляев МЧС
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