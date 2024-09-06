 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену

Рок-группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену в обновленном составе. Об этом один из основателей коллектива, гитарист и вокалист Майк Шинода заявил во время стрима на YouTube-канале.

Место вокалиста Честера Беннингтона, умершего в 2017 году, заняла Эмили Армстронг, также у группы сменился барабанщик — теперь им стал Колин Бриттейн. 15 ноября выйдет новый альбом коллектива From Zero («С нуля»), в него войдет композиция The Emptiness Machine («Машина пустоты»).

Linkin Park анонсировала еще один трек с голосом умершего Беннингтона
Общество
Честер Беннингтон

Беннингтон покончил с собой в 2017 году. После этого группа прекратила концертную и музыкальную деятельность. В феврале 2024 года коллектив анонсировал выход трека Friendly Fire («Огонь по своим»), записанного еще при участии Беннингтона.

Linkin Park основали в 1996 году. Коллектив неоднократно номинировали на музыкальную премию «Грэмми», дважды он ее получил. При Беннингтоне группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись тиражом свыше 70 млн экземпляров.

Эмили Армстронг — американская певица из Лос-Анджелеса. Музыкальной деятельностью она начала заниматься с 11 лет, петь — с 15 лет. В 2002 году она стала одной из основательниц хард-рок-группы Dead Sara, коллектив издал дебютный альбом в 2012 году. 5 сентября 2024 года Армстронг впервые вышла на сцену в составе Linkin Park, исполнив наиболее известные хиты группы — What I've Done, In The End и Numb.

Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам

Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Путин прокомментировал задержание Дурова

Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Минфин оценил итоги обмена активами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Linkin Park рок-группа США рок-музыка музыка
Материалы по теме
«Алису» научили играть музыку для собак, оставшихся дома в одиночестве
Общество
Рок-группа «Слот» заявила об отмене концертов
Технологии и медиа
Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге перенесли на 2025 год
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 05 сен, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 05 сен, 17:30
Песков заявил о необходимости цензуры «в период острого воспаления»Политика, 05:23
Superjob назвал регион, откуда готова релоцироваться четверть молодежиЭкономика, 05:00
Останина предложила провести «специальную демографическую операцию»Общество, 04:58
Группа Linkin Park объявила о возвращении на сценуОбщество, 04:31
Чехия предложила альтернативу транзиту газа через УкраинуПолитика, 04:15
Спецпрокурор США обвинил главу ВМС в нарушении закона словами о БайденеПолитика, 04:08
Четверть россиян занялись ремонтом сами из-за цен и уверенности в себеОбщество, 04:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Чехии предложили давать гражданство только после отказа от российскогоПолитика, 03:20
Алаудинов заявил о ежедневной переброске ВСУ подразделений под КурскПолитика, 02:51
Тюрьму «Кресты» в Петербурге выставят на аукцион до конца годаБизнес, 02:41
Роскомнадзор заблокировал «Горбатую гору» на пиратских сайтахПолитика, 02:24
Сырский ответил на жалобы командиров о покидающих позиции ВСУ новобранцахПолитика, 02:12
Хантер Байден признал вину по делу о неуплате налоговПолитика, 01:53
Сборная Сан-Марио впервые победила за 20 лет, прервав 142-матчевую сериюСпорт, 01:33