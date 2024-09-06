Группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену
Рок-группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену в обновленном составе. Об этом один из основателей коллектива, гитарист и вокалист Майк Шинода заявил во время стрима на YouTube-канале.
Место вокалиста Честера Беннингтона, умершего в 2017 году, заняла Эмили Армстронг, также у группы сменился барабанщик — теперь им стал Колин Бриттейн. 15 ноября выйдет новый альбом коллектива From Zero («С нуля»), в него войдет композиция The Emptiness Machine («Машина пустоты»).
Беннингтон покончил с собой в 2017 году. После этого группа прекратила концертную и музыкальную деятельность. В феврале 2024 года коллектив анонсировал выход трека Friendly Fire («Огонь по своим»), записанного еще при участии Беннингтона.
Linkin Park основали в 1996 году. Коллектив неоднократно номинировали на музыкальную премию «Грэмми», дважды он ее получил. При Беннингтоне группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись тиражом свыше 70 млн экземпляров.
Эмили Армстронг — американская певица из Лос-Анджелеса. Музыкальной деятельностью она начала заниматься с 11 лет, петь — с 15 лет. В 2002 году она стала одной из основательниц хард-рок-группы Dead Sara, коллектив издал дебютный альбом в 2012 году. 5 сентября 2024 года Армстронг впервые вышла на сцену в составе Linkin Park, исполнив наиболее известные хиты группы — What I've Done, In The End и Numb.
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