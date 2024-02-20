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Linkin Park анонсировала еще один трек с голосом умершего Беннингтона

Рок-группа Linkin Park выпустит трек с вокалом умершего Честера Беннингтона
Честер Беннингтон
Честер Беннингтон (Фото: Mairo Cinquetti / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Рок-группа Linkin Park анонсировала выход трека Friendly Fire, записанного при участии покойного фронтмена коллектива Честера Беннингтона. Музыкант покончил с собой в 2017 году, композиция должна была войти в пластинку One More Light, сообщил NME.

По данным журнала, трек записали за два месяца до смерти Беннингтона. Издание процитировало строки припева из песни:

«Мы разваливаемся по частям без причин. Мы нажимаем на курок в бесполезной войне. Если мы вернемся назад и погрузимся во мрак, то за что же мы боремся? За что мы боремся? Это просто дружеский огонь».

Дата релиза пока неизвестна.

Linkin Park представила новый трек. Клип для него рисовала нейросеть
Life
Фото:Linkin Park / YouTube

В марте группа Linkin Park представила еще один ранее неизданный трек Fighting Myself с вокалом Беннингтона.

На официальном YouTube-канале музыканты опубликовали клип на эту композицию.

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После этого, 10 февраля, вышла песня Lost, также записанная при участии погибшего фронтмена группы. Кроме того, музыканты переиздали альбом Meteora, для которого записали композицию еще 20 лет назад.

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Теги
рок-музыка музыка песни Linkin Park
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