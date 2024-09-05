В Польше не нашли прилетевший с Украины дрон, который искали 10 дней
Беспилотник, о котором польские военные сообщили в конце августа, скорее всего, не заходил в воздушное пространство страны, заявил оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш. Его слова приводит RMF-24.
«В результате проведенных аналитических мероприятий в настоящее время констатирую, что с очень высокой вероятностью нарушения воздушного пространства Польши 26 августа не было», — сказал Клиш. Операция по поиску неизвестного воздушного объекта завершилась через десять дней после того, как Клиш сообщил о его влете в страну.
По словам генерала, для поиска объекта или его частей были задействованы все необходимые силы.
Утром 26 августа польское командование сообщало, что на фоне обстрелов Украины в небо были подняты самолеты ВВС Польши и союзников по НАТО.
Позже в тот же день Клиш сообщил, что над польской территорией сразу три радиолокационные станции зафиксировали воздушный объект. Тогда «беспилотник» влетел со стороны украинского города Червоноград во Львовской области, пролетел 25 км и исчез с радаров. Военные стали подозревать, что он упал, и 75 солдат с утра искали его в районе города Гребешув.
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