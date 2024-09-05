 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Польше не нашли прилетевший с Украины дрон, который искали 10 дней

Польский генерал Клиш: украинский беспилотник не пролетал над Польшей
Сюжет
Военная операция на Украине

Беспилотник, о котором польские военные сообщили в конце августа, скорее всего, не заходил в воздушное пространство страны, заявил оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш. Его слова приводит RMF-24.

«В результате проведенных аналитических мероприятий в настоящее время констатирую, что с очень высокой вероятностью нарушения воздушного пространства Польши 26 августа не было», — сказал Клиш. Операция по поиску неизвестного воздушного объекта завершилась через десять дней после того, как Клиш сообщил о его влете в страну.

По словам генерала, для поиска объекта или его частей были задействованы все необходимые силы.

Польша подняла в воздух самолеты из-за «напряженной ночи» на Украине
Политика
Истребитель F-16

Утром 26 августа польское командование сообщало, что на фоне обстрелов Украины в небо были подняты самолеты ВВС Польши и союзников по НАТО.

Позже в тот же день Клиш сообщил, что над польской территорией сразу три радиолокационные станции зафиксировали воздушный объект. Тогда «беспилотник» влетел со стороны украинского города Червоноград во Львовской области, пролетел 25 км и исчез с радаров. Военные стали подозревать, что он упал, и 75 солдат с утра искали его в районе города Гребешув.

Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам

Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Путин прокомментировал задержание Дурова

Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Минфин оценил итоги обмена активами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Польша Украина беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Британии задержали беглого экс-куратора польской помощи Украине
Политика
Польский депутат призвал выслать Кулебу за слова о Волынской резне
Политика
Дуда заявил о применении ВСУ польских танков в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 05 сен, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 05 сен, 17:30
Дуров раскрыл «личную цель» по борьбе с преступниками в TelegramТехнологии и медиа, 00:45
Дуров заявил о создании канала связи с Францией для борьбы с терроризмомПолитика, 00:28
Байден перепутал Южную Корею с СевернойПолитика, 00:11
Две индийские компании попали под санкции США за связи с «Арктик СПГ-2»Политика, 00:09
Москва решила расторгнуть с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХБизнес, 00:01
Дуров прокомментировал задержание: «Telegram — не анархический рай»Технологии и медиа, 05 сен, 23:54
Актер Пашутин опроверг данные о конфискации его финской квартирыОбщество, 05 сен, 23:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
КГБ Белоруссии обвинило японца в агентурной деятельностиПолитика, 05 сен, 23:34
В Польше не нашли прилетевший с Украины дрон, который искали 10 днейПолитика, 05 сен, 23:27
Суд наложил обеспечительные меры на акции РайффайзенбанкаФинансы, 05 сен, 23:06
Финская полиция отвергла причастность к плану закрыть русскую школуОбщество, 05 сен, 23:01
Криштиану Роналду первым в истории забил 900 головСпорт, 05 сен, 22:51
США обвинили россиян в атаке на Киев и НАТО кибероружием «Шепчущие врата»Политика, 05 сен, 22:49
Макгрегор заявил о планах баллотироваться на пост президента ИрландииСпорт, 05 сен, 22:45