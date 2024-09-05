Финская полиция отвергла причастность к плану закрыть русскую школу

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Школа Восточной Финляндии не представляет угрозы для безопасности страны и полиция не поднимала вопрос о ее закрытии, сообщили Yle в пресс-службе финской полиции.

4 сентября газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности сообщила, что власти городов Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу считают школу угрозой для национальной безопасности. Поэтому они собрались ее закрыть.

«Полиция не сообщала об этом местным властям. У городов есть свои причины для закрытия школы», — уточнили в полиции.

Председатель парламентского комитета по обороне Юкки Копра также заверил, что школа не является угрозой для безопасности.

Школа Восточной Финляндии (Itä-Suomen koulu) — финско-русское учебное учреждение, действующее в виде филиалов в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. Заведение предлагает ориентированное на русскую культуру и язык обучение для детей на уровне начальной и старшей школы.

В конце августа власти Иматры сообщили о намерении закрыть школу, до этого аналогичное решение обсуждали в Йоэнсуу и Лаппеенранте, где перестали продлевать аренду здания школы. Теперь руководству учебного учреждения приходится искать новое помещение. Мэр Иматры Матиас Хильден заявил, что препятствий для закрытия школы нет.