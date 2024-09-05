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Политика ,  
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Iltalehti узнало о планах закрыть русскую школу в Финляндии

Iltalehti: власти Финляндии закроют русскую школу из-за угрозы безопасности

В трех городах Финляндии хотят закрыть финско-русскую Школу Восточной Финляндии из-за якобы потенциальной угрозы национальной безопасности. Директор школы против закрытия. Об этом сообщает издание Iltalehti со ссылкой на источники.

У школы есть учебные центры в городах Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу. Там учатся 611 детей, русский является родным языком для 37% из них. По данным издания, местные власти уже проинформированы о решении прекратить работу школы, которая «представляет собой потенциальную угрозу национальной безопасности Финляндии».

«Мы не можем допустить ситуации, когда у одной национальности, то есть у русских, фактически есть своя школа в Финляндии. Такая среда склонна к попыткам распространения пророссийской пропаганды», — заявил газете источник.

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Ранее 2 сентября власти Финляндии решили увеличить на полметра — до 3,5 м — возводимые на границе с Россией заграждения для предотвращения миграции, также решено сделать металлическую сеть более густой. Хельсинки обвинял в наплыве беженцев Москву, Кремль это неоднократно опровергал.

Как уточнили в ведомстве, к концу 2026 года финская погранслужба построит в общей сложности 200 км укреплений на восточной границе.

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