В музее в Волгограде попытались сжечь старинную кирху рядом с военкоматом
На юге Волгограда произошло возгорание крыльца старинной кирхи на территории музея-заповедника «Старая Сарепта», сообщили РБК в пресс-службе организации.
«Причина возгорания в настоящее время устанавливается. Чуть обгорела дверь одного из музейных зданий — кирхи. Потушили самостоятельно», — рассказали РБК в музее-заповеднике. Там добавили, что полицейские по камерам ищут поджигателя. В результате инцидента никто не пострадал.
Директор учреждения рассказала V1.RU, что ночью неизвестный кинул что-то в дверь кирхи.
Сарептская кирха — лютеранский храм, построенный в 1772 году. Это старейшая из сохранившихся и действующих в России протестантских церквей, а также старейшее каменное здание Волгограда. Кирха расположена на территории «Старой Сарепты» в самом южном районе города — Красноармейском.
Видео с камер наблюдения первым опубликовал телеграм-канал Baza. На кадрах неизвестный в капюшоне подходит к крыльцу, разливает горючую жидкость и поджигает ее. Телеграм-канал отмечает, что возможной целью поджигателя мог быть военкомат, расположенный в соседнем здании.
После начала военной операции и объявления частичной мобилизации в России участились случаи поджогов или попыток поджогов военкоматов. По данным МВД, с февраля 2022-го по январь 2024 года правоохранительные органы зарегистрировали 220 поджогов военкоматов и других объектов органов власти.
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