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Военная операция на Украине ,  
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На юго-востоке Киева прогремел взрыв

В Дарницком районе Киева раздался взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Взрыв прогремел в Дарницком районе Киева, на юго-востоке столицы Украины, сообщают «Страна.ua» и УНИАН. Публикации об этом появились около 18:20 мск.

Дарницкий район находится на левом берегу Днепра.

Местные власти на момент подготовки этой публикации не сообщали о взрывах. В городе и области не действовала воздушная тревога.

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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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