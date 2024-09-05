На юго-востоке Киева прогремел взрыв

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Взрыв прогремел в Дарницком районе Киева, на юго-востоке столицы Украины, сообщают «Страна.ua» и УНИАН. Публикации об этом появились около 18:20 мск.

Дарницкий район находится на левом берегу Днепра.

Местные власти на момент подготовки этой публикации не сообщали о взрывах. В городе и области не действовала воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.