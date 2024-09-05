Депутат Ярославской облдумы врезалась в автобус на «Танке»
Депутат Ярославской областной думы от «Единой России» Марина Степанова на своем внедорожнике китайской модели TANK врезалась в автобус, не уступив ему дорогу, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
ДТП произошло утром 5 сентября на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской в Рыбинске, в результате пострадали восемь человек — сама депутат, водитель автобуса и шесть пассажиров. Они были доставлены в местные больницы.
В сообщении МВД говорится, что за рулем автомобиля TANK была водитель — женщина 1975 года рождения. Однако в Ярославской областной думе подтвердили РБК, что речь идет именно о Марине Степановой. «Степанова, действительно, стала участницей ДТП. Она была за рулем. Сейчас она находится в Рыбинской больнице, проходит обследование», — сказали там.
SHOT со ссылкой на записи с местных камер наблюдения сообщает, что депутат, двигаясь на внедорожнике со скоростью примерно 70 км/ч, не уступила дорогу автобусу и влетела в него. По данным телеграм-канала, на автомобиле Степановой «висят» 23 штрафа на 19,5 тыс. руб., последний штраф начислили 22 августа, большинство из них — за превышение скорости.
Степанова — владелец фермерского хозяйства, в областную думу ее избрали в 2023 году. Она занимает пост зампредседателя комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Также Степанова — депутат муниципального совета Рыбинска.
Абоненты МТС смогут звонить через «умную» колонку «Яндекса»
Греф заявил о прохождении пика перегрева экономики
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Путин предложил построить новые учебные кампусы на Дальнем Востоке
Греф спрогнозировал падение цен на новостройки
Путина прокомментировал задержание Дурова
Верховная рада приняла отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД Украины
Новая книга Виктора Пелевина выйдет до конца 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов