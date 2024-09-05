Депутат Ярославской облдумы врезалась в автобус на «Танке»

В ДТП с депутатом Ярославской облдумы пострадали восемь человек

Марина Степанова, занимающая должность зампредседателя комитета Ярославской областной думы по образованию и туризму, спровоцировала ДТП с автобусом в Рыбинске, не уступив ему дорогу. В результате травмы получили восемь человек

Фото: МВД России

Депутат Ярославской областной думы от «Единой России» Марина Степанова на своем внедорожнике китайской модели TANK врезалась в автобус, не уступив ему дорогу, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ДТП произошло утром 5 сентября на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской в Рыбинске, в результате пострадали восемь человек — сама депутат, водитель автобуса и шесть пассажиров. Они были доставлены в местные больницы.

В сообщении МВД говорится, что за рулем автомобиля TANK была водитель — женщина 1975 года рождения. Однако в Ярославской областной думе подтвердили РБК, что речь идет именно о Марине Степановой. «Степанова, действительно, стала участницей ДТП. Она была за рулем. Сейчас она находится в Рыбинской больнице, проходит обследование», — сказали там.

SHOT со ссылкой на записи с местных камер наблюдения сообщает, что депутат, двигаясь на внедорожнике со скоростью примерно 70 км/ч, не уступила дорогу автобусу и влетела в него. По данным телеграм-канала, на автомобиле Степановой «висят» 23 штрафа на 19,5 тыс. руб., последний штраф начислили 22 августа, большинство из них — за превышение скорости.