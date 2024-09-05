Блогер Хайруллин потребовал извинений от командира «Ахмата» Алаудинова

Марат Хайруллин (Фото: voenkorkhayrullin / Telegram)

Блогер и военкор Марат Хайруллин опубликовал видеообращение к заместителю начальника главного военно-политического управления Минобороны, командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову. Он потребовал извинений от генерала. Ролик опубликован в телеграм-канале блогера.

Свою речь Хайруллин назвал личным обращением к генералу Алаудинову.

«Товарищ генерал! Во-первых, я не сказочник. Во-вторых, я являюсь добровольцем с 2014 года. <...> Пожалуйста, не надо меня оскорблять под надуманным предлогом», — сказал блогер.

По мнению Хайруллина, Алаудинов получает неверную информацию о некоторых сторонах происходящего в войсках.

«Товарищ генерал, в будущем вам придется за эти слова извиниться», — сказал Хайруллин и пообещал представить доказательства своей правоты.

Предметом спора стал информация о положении с беспилотниками. Хайруллин в одном из интервью и в своем ролике утверждал, что российские войска имеют преимущество в этом виде вооружений. Алаудинов назвал такую информацию «сказочной».

«Поэтому, друзья, сказочников у нас, дающих интервью со сказками, хватает. Я вам врать, сказки рассказывать не буду. Скажу, что у нас действительно очень тяжело. У противника действительно огромное количество дронов, которые он просто беспросветно использует круглые сутки», — сказал Алаудинов.

5 сентября Алаудинов заявил, что украинские силы подтягивают на курское направление новые силы.

«У нас была такая тишина, потому что последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, сегодня противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», — сказал он.

Со слов командира «Ахмата», к вечеру 4 сентября ВСУ пытались ввести в действие новый батальон на одном из участков, но он «тоже будет перемолот и выплюнут».