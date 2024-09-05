Суд в Москве вынес приговор участникам "билетной мафии"
Суд в Москве приговорил к разным сроками лишения свободы шесть человек, которые продавали билеты в государственные театры через сайты-двойники, а деньги забирали себе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, Андрей Хартанюк, его мать Ирина Хартанюк, а также Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова еще в феврале 2017 года создали сайты-двойники крупных российских учреждений культуры. Речь идет о Мариинском, Большом и Малом театрах, Театре наций, Российском академическом молодежном театре, Консерватории им. П.И. Чайковского и др.
«Через эти ресурсы соучастники незаконно реализовали билеты на мероприятия с использованием товарных знаков учреждений и сходных с ними обозначений по завышенным ценам, вводя покупателей билетов в заблуждение о принадлежности сайтов, тем самым похищая деньги покупателей», — уточнили в СК.
Театрам был причинен ущерб в общей сумме более 9 млн руб. Потерпевшие подали судебные иски на сумму более 130 млн руб.
Всего в преступной схеме были задействованы более 150 человек, в том числе IT-специалисты, сотрудники кол-центров, продавцы билетов и т. д.
В итоге суд приговорил Куринова к семи годам и шести месяцам лишения свободы, Гашакова — к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, Чарыкову и Тагину — к условным срокам. Сына и мать Хартанюков объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Сайты, через которые продавали «билеты», заблокированы.
Газета «Коммерсантъ» в 2023 году сообщала, расследование дела «билетной мафии» началось в 2020 году. На существование поддельных сайтов обратили внимание в Мариинке.
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