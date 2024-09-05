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Суд в Москве вынес приговор участникам "билетной мафии"

Суд в Москве вынес приговор участникам "билетной мафии"
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Суд в Москве приговорил к разным сроками лишения свободы шесть человек, которые продавали билеты в государственные театры через сайты-двойники, а деньги забирали себе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, Андрей Хартанюк, его мать Ирина Хартанюк, а также Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова еще в феврале 2017 года создали сайты-двойники крупных российских учреждений культуры. Речь идет о Мариинском, Большом и Малом театрах, Театре наций, Российском академическом молодежном театре, Консерватории им. П.И. Чайковского и др.

«Через эти ресурсы соучастники незаконно реализовали билеты на мероприятия с использованием товарных знаков учреждений и сходных с ними обозначений по завышенным ценам, вводя покупателей билетов в заблуждение о принадлежности сайтов, тем самым похищая деньги покупателей», — уточнили в СК.

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Театрам был причинен ущерб в общей сумме более 9 млн руб. Потерпевшие подали судебные иски на сумму более 130 млн руб.

Всего в преступной схеме были задействованы более 150 человек, в том числе IT-специалисты, сотрудники кол-центров, продавцы билетов и т. д.

В итоге суд приговорил Куринова к семи годам и шести месяцам лишения свободы, Гашакова — к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, Чарыкову и Тагину — к условным срокам. Сына и мать Хартанюков объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Сайты, через которые продавали «билеты», заблокированы.

Газета «Коммерсантъ» в 2023 году сообщала, расследование дела «билетной мафии» началось в 2020 году. На существование поддельных сайтов обратили внимание в Мариинке.

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Теги
мошенничество театры продажи билетов приговор
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