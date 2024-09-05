Не полетевшего на МКС космонавта Бабкина убрали из отряда космонавтов
Космонавта Андрея Бабкина исключили из летного состава российского отряда космонавтов. Информация о нем пропала из раздела на сайте ЦПК. Бабкина отстранили от подготовки к полетам «по медицинским показателям», пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее о том, что руководство «Роскосмоса» предложило написать заявление об увольнении члену отряда космонавтов Андрею Бабкину, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли. О таком предложении изданию сообщил и бывший пресс-секретарь руководителя ГК Дмитрий Струговец. Издание пишет, что последним шансом на полет у Бабкина была экспедиция МКС-66, но тогда на МКС решили отправить команду фильма «Вызов».
Как уточняется в материале, Бабкину, который последние 14 лет постоянно готовился к полету в разных экипажах, а до этого столько же проработал инженером, испытателем и ведущим научным сотрудником в ракетно-космической корпорации «Энергия», предложили подписать заявление на перевод с летной должности в отряде космонавтов на пост заместителя командира по науке. Формальной причиной стал запущенный насморк — космонавта забраковали на медкомиссии.
РБК направил запрос в пресс-службу «Роскосмоса».
Космическая драма «Вызов» вышла в прокат 20 апреля 2023 года. На борт МКС были отправлены режиссер киноленты Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, сопровождал их космонавт Антон Шкаплеров. Также съемки проходили на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и санатория «Вороново».
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