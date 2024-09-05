Путин поручил сделать ВЭБ обязательным участником проектов ГЧП
ВЭБ.РФ готова стать обязательным участником проектов государственно-частного партнерства, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.
«С учетом имеющегося опыта и наработанной практики по проектам технологического суверенитета предлагаю корпорации развития «ВЭБ» выступить в качестве одного из обязательных участников проектов государственно-частного партнерства», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что корпорация должна будет контролировать систему распределения рисков и поддерживать выгоду проекта как для государства, так и для бизнеса. Глава государства подчеркнул, что ВЭБ.РФ к этому готова.
По словам президента, в России в рамках ГЧП строятся школы, аэропорты, мосты, автомобильные трассы, но объем таких проектов невелик — менее 3% ВВП, или 4,4 трлн руб.
Чтобы развивать эту сферу, необходимо улучшать профильное законодательство и сам механизм работы ГЧП, предложил Путин. «Делать так, чтобы риски для всех сторон — и органов власти, и бизнеса — были прозрачны и распределялись справедливо, в том числе при реализации общественно важных проектов», — отметил глава государства.
Например, в апреле пять инвестиционных проектов по развитию Дальнего Востока были одобрены, они будут финансироваться за счет средств ВЭБ.РФ. Среди них — проект развития международного аэропорта Игнатьево в Благовещенске, парк «Три вулкана» и строительство ГОКа на месторождении «Кумроч» на Камчатке.
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