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В Петербурге умер правнук Федора Достоевского

В Санкт-Петербурге умер правнук писателя Федора Достоевского
Дмитрий Достоевский
Дмитрий Достоевский (Фото: Дмитрий Достоевский / VK)

Правнук писателя Федора Достоевского Дмитрий умер в Санкт-Петербурге в возрасте 79 лет. О смерти сообщили его родственники на странице во «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича! Сегодня не стало нашего дедушки. Помолитесь о рабе божьем Дмитрии. Спасибо, что вас у нашего дедушки было так много», — говорится в сообщении от 4 сентября.

У Федора Достоевского в браке с Анной Григорьевной было четверо детей, один из них — Федор Федорович — дед Дмитрия Достоевского.

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Фото:Дмитрий Соколов / ТАСС

«Я иногда вожу экскурсии по музею Достоевского в Петербурге для русских и для иностранцев, они любят спрашивать: а что в вашей семье сохранилось от Федора Михайловича? И не верят, когда я объясняю, что практически ничего. Ведь Достоевские очень тяжело вошли в 1917 год. <...> Мой дед закончил жизнь в полной нищете, его могила пропала, ее до сих пор не могут найти», — рассказывал Дмитрий в интервью журналу «Русский мир» в 2011 году.

Дмитрий Достоевский родился в 1945 году. По его словам, за жизнь он сменил два десятка профессий, до пенсии работал водителем трамвая на маршруте № 34, который проходил по местам «Петербурга Достоевского». У Дмитрия Достоевского остались сын, внук и внучки.

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