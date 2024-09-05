Жители Гомеля в Белоруссии увидели огненный предмет в небе. Видео

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В небе над Гомелем находился беспилотник, перед этим жители города сообщали о взрывах, рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Внимание на произошедшее обратил телеграм-канал Shot. По его данным, около часа ночи 5 сентября жители Гомеля услышали минимум два взрыва, после чего увидели в небе огненный предмет, упавший за чертой города. Информации от властей о произошедшем пока нет.