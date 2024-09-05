 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава Deutsche Bank призвал немцев работать усерднее

Глава крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал немцев работать усерднее, чтобы восстановить экономику страны, сообщает Bloomberg.

«Давайте просто вернемся к тому, чтобы работать так же усердно, как в среднем по Евросоюзу», — призвал он граждан страны на конференции во Франкфурте.

По его словам, граждане ЕС работают в среднем около 34 часов в неделю, в то время как в Германии работе уделяют лишь 28 часов в неделю.

Свой призыв банкир произнес в тот же день, когда автопроизводитель Volkswagen AG заявил о планах по беспрецедентному закрытию заводов в стране. В компании объяснили, что это связано со снижением продаж автомобилей.

Bloomberg сообщил, что новый удар по Шольцу нанесет Volkswagen
Бизнес
Фото:Jens Schlueter / Getty Images

По оценке президента Института экономических исследований (Ifo) Клеменса Фюста, немецкая экономика находится в стагнации в течение многих лет, это уже начало сказываться на банках Германии.

В начале 2024 года министр финансов Германии и лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер также заявил о стремительном обеднении страны. По итогам 2023 года, ВВП Германии снизился на 0,3%, на фоне отсутствия экономического роста экономика Германии стала неконкурентоспособной, заявил Линднер.

Однако в апреле Bloomberg сообщал, что она стала «подавать признаки жизни» после рецессии и почти нулевого роста. Особенно это стало заметно в сфере туризма и гостиничного бизнеса, секторе услуг в целом.

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Брайан Мэй перенес инсульт

Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке

Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Германия экономический рост Евросоюз
Материалы по теме
Почему немецкая военная помощь Украине оказалась под вопросом
Политика
Bloomberg сообщил, что новый удар по Шольцу нанесет Volkswagen
Бизнес
Активисты из Германии призвали властей остановить конфликт на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 04 сен, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 04 сен, 17:35
Алаудинов заявил, что ВСУ подтянули новые силы в Курскую областьПолитика, 08:04
США заявили о наборе инструментов против зарубежных «дочек» банков РоссииФинансы, 08:04
Минтранс рассказал, где на Дальнем Востоке появится ВСМЭкономика, 08:01
Греф оценил эффект от ужесточения налогов для угольщиковБизнес, 07:59
Альфа-банк задумался о выходе на рынок ИндииФинансы, 07:47
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:45
Глава Deutsche Bank призвал немцев работать усерднееОбщество, 07:37
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о потере матерью квартиры в ФинляндииОбщество, 07:34
Министерство развития Дальнего Востока выделит субсидию на кино о регионеТехнологии и медиа, 07:31
МТС договорилась о звонках через станции «Яндекса»Технологии и медиа, 07:30
Посол Китая рассказал о планах Си Цзиньпина на саммит БРИКСПолитика, 07:23
Костин сообщил о возможности «придержать» дивиденды ВТБ за 2024 годИнвестиции, 07:10
Генпрокурор анонсировал амнистию для недобросовестных поставщиковЭкономика, 07:08
Кличко сообщил, что в Киеве всю ночь действовала воздушная тревогаПолитика, 07:06