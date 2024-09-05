Глава Deutsche Bank призвал немцев работать усерднее

Глава крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал немцев работать усерднее, чтобы восстановить экономику страны, сообщает Bloomberg.

«Давайте просто вернемся к тому, чтобы работать так же усердно, как в среднем по Евросоюзу», — призвал он граждан страны на конференции во Франкфурте.

По его словам, граждане ЕС работают в среднем около 34 часов в неделю, в то время как в Германии работе уделяют лишь 28 часов в неделю.

Свой призыв банкир произнес в тот же день, когда автопроизводитель Volkswagen AG заявил о планах по беспрецедентному закрытию заводов в стране. В компании объяснили, что это связано со снижением продаж автомобилей.

По оценке президента Института экономических исследований (Ifo) Клеменса Фюста, немецкая экономика находится в стагнации в течение многих лет, это уже начало сказываться на банках Германии.

В начале 2024 года министр финансов Германии и лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер также заявил о стремительном обеднении страны. По итогам 2023 года, ВВП Германии снизился на 0,3%, на фоне отсутствия экономического роста экономика Германии стала неконкурентоспособной, заявил Линднер.

Однако в апреле Bloomberg сообщал, что она стала «подавать признаки жизни» после рецессии и почти нулевого роста. Особенно это стало заметно в сфере туризма и гостиничного бизнеса, секторе услуг в целом.