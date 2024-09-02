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Bloomberg сообщил, что новый удар по Шольцу нанесет Volkswagen

Германия отстает с точки зрения конкурентоспособности, заявил глава Volkswagen. Концерн задумался о радикальных мерах экономии и разрыве соглашения с профсоюзами
Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Крупнейший немецкий автопроизводитель Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии впервые в своей 87-летней истории, пишут Bloomberg и Süddeutsche Zeitung (SD). По данным изданий, планируется закрыть как минимум один крупный автомобильный завод и одно производство по выпуску комплектующих. Bloomberg называет такую ситуацию еще одним потенциальным ударом по правительству канцлера Олафа Шольца, отмечая, что автомобильная отрасль — одна из важнейших для экономики Германии.

Концерн Volkswagen еще 30 лет назад договорился с профсоюзами, что не будет увольнять сотрудников по производственным причинам, недавно это соглашение в очередной раз обновили — до 2029 года, но теперь его могут отменить ради жесткой экономии — в связи с замедлением потребительских расходов и продолжительным переходом на электромобили.

«Европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной и серьезной ситуации. Экономическая среда стала еще жестче, и новые игроки приходят в Европу. Германия как место ведения бизнеса все больше отстает с точки зрения конкурентоспособности», — заявил гендиректор Оливер Блюме.

Аналитики фиксируют снижение инвестиционной привлекательности Германии и отставание республики от среднеевропейских показателей по степени цифровизации государственного управления, доступности квалифицированных кадров или стимулирования размещения предприятий, отмечали в KPMG, международной аудит-консалтинговой корпорации.

Почти половина (46%) финансовых директоров крупных компаний, опрошенных KPMG, сочли, что другие страны и регионы позволяют бизнесу расти быстрее, чем в Германии, что делает их приоритетным направлением для инвестиций в ближайшие пять лет. Более 60% из респондентов назвали главной проблемой излишнюю бюрократизацию, 57% пожаловались на дорогостоящую электроэнергию, а 44% вспомнили о недостаточной цифровизации.

В прошлом году немецкая экономика пережила рецессию. На этот год ожидается стагнация, а медленный рост внутреннего спроса произойдет в 2024 и 2025 годах по мере возобновления роста реальной заработной платы, говорится в майском макроэкономическом прогнозе от Еврокомиссии. В то же время прогнозируется снижение инфляции до 2,4% в 2024 году и 2% в 2025 году по сравнению с 6% в 2023-м.

К чему приведет победа правых радикалов на востоке Германии
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Правящая коалиция Олафа Шольца на днях уже потерпела поражение на региональных выборах популистские партии крайне правого («Альтернатива для Германии», «АдГ») и левого толка («Союз Сары Вагенкнехт») получили более 60% голосов в Тюрингии и почти половину в Саксонии. Это первый триумф крайне правой партии на выборах в Германии после Второй мировой войны.

На Западе восприняли эти итоги как продолжение укрепления правых в ЕС, формально начавшееся на выборах в Европарламент. Сам Шольц назвал результаты голосования тревожными. «Наша страна не может и не должна привыкать к этому. АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и разрушает репутацию нашей страны», — заявил канцлер.

«Надвигающийся кризис с одной из крупнейших компаний Германии угрожает послевоенному консенсусу, в котором рабочие имеют значительное влияние... Новые конкуренты нацеливаются на основу промышленности Германии, а всплеск поддержки правых подрывает политический континуум», — пишет Bloomberg.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Volkswagen Германия закрытие завода Олаф Шольц
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